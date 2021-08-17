"Ситуация в Афганистане может вызвать серьезные проблемы с миграцией для ЕС. По какому пути люди пойдут - это другой вопрос. Наверное, многие из них всеми путями попытаются покинуть Афганистан, особенно те люди, здоровье или жизнь которых, возможно, находятся в реальной опасности", – сказала глава правительства.
"Действительно ли будут у них чартерные рейсы из Кабула в Минск - в этом можно усомниться, но в том, что ЕС следует готовиться к этой ситуации, я совершенно не сомневаюсь", – добавила она.
Премьер так ответила на вопрос, может ли Александр Лукашенко воспользоваться этой ситуацией.
США завершают вывод своих сил из Афганистана, и в выходные Талибан занял столицу Кабул и перенял контроль над страной. Покинувший страну президент Афганистана Ашрав Гани заявил, что повстанцы победили в 20-летней войне.
После занятия Талибами столицы в аэропорту Кабула собрались тысячи афганцев, которые надеются покинуть свою страну.
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