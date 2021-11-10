Так она ответила на вопрос о том, помогут ли санкции Евросоюза изменить поведение минского режима.

"Я считаю, что всегда больше всего меняют поведение те санкции, которые делают больно. Я думаю, что таких болезненных санкций уже принято много, потому что то, что происходит сейчас, является реакцией на санкции", - сказала глава правительства журналистам на пограничной заставе в Капчаместисе в среду.

По ее словам, режимы обычно отрицают влияние санкций.

"Хотя эти режимы обычно любят говорить, что санкции не причиняют им вреда и ничего не меняют, если вы оцените то, что говорят пропагандисты этих же режимов, из этих речей очень ясно, что это - давление с целью отмены санкций, а значит уже принятые санкции достаточно больно подрывают через экономику. А еще не вступили в силу санкции США, они начнут действовать в начале декабря", - сказала И. Шимоните.

"В данном конкретном случае санкции против субъектов и лиц, участвующих и организующих этот поток мигрантов, в частности в Беларусь, - безусловно, очень важный шаг, но я не думаю, что он последний", - добавила она.

В настоящее время ЕС рассматривает новые санкции в отношении Беларуси с целью оказания давления на режим Александра Лукашенко, обвиняемого в организации нелегальной миграции в соседние страны ЕС.

Литва старается обеспечить права человека для мигрантов

Невзирая на введение чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью и в местах пребывания нелегальных мигрантов, Литва делает все, чтобы обеспечить права человека, заявила Ингрида Шимоните.

"Вероятно, кому-то кажется, что возможность общаться с помощью мобильных телефонов, переписываться через социальные сети и т. п. является ограничением прав человека, но это не ограничивает возможности мигрантов, уже находящихся в центрах размещения, общаться с государственными учреждениями", - сказала в среду И. Шимоните с журналистам в на погранзаставе в Капчаместисе.

По ее словам, они смогут общаться вживую с неправительственными организациями, адвокатами или другими людьми, с которыми мигранты могут посчитать важным встретиться по прибытии в центры размещения.

"Я думаю, что мы делаем все, чтобы гарантировать права человека, но нужно понимать, что эта ситуация очень сложная в том смысле, что я не говорю, что существует конфликт, но два международных обязательства сталкиваются в одном месте. Одно из обязательств - защитить государственную границу, которая также является восточной границей Европейского Союза, в рамках реализации Шенгенского пограничного кодекса. С другой стороны - обеспечить права человека", - сказала она.

Глава правительства также напомнила, что мигранты могут легально въехать в Литву, подав ходатайства о предоставлении убежища.

"Литва, безусловно, предоставила дополнительные возможности для подачи ходатайств о предоставлении убежища в местах, которые в принципе безопасны для людей, которые сейчас иногда пытаются проникнуть на территорию государства", - сказал премьер-министр.

"Каждый отдельный случай рассматривается детально. Иногда говорят, что здесь имеет место генерализация, что мы каким-то образом под одну гребенку всех гребем, но следует четко понимать, что существуют очень ясные процедуры для оценки ситуации каждого человека индивидуально", - добавила она.

Новый виток напряженности отмечается с понедельника, когда несколько тысяч мигрантов прибыли на белорусскую границу с Польшей. Власти Литвы опасаются, что аналогичная ситуация может повториться у литовских границ.