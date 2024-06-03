Премьер Литвы: сила малых государств – в единстве и основанном на правилах сотрудничестве

Свой рабочий визит в Сингапур глава правительства завершила участием в крупнейшем форуме по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На пленарной сессии форума И. Шимоните подчеркнула: война России против Украины и формируемая вместе с Ираном и Северной Кореей "ось авторитаризма" вызывают далеко идущие последствия – в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе.