"Мы считаем, что это ключевой элемент будущего санкционного пакета, но необходимо договориться о реализации этих санкций", - заявила Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии и Эстонии в пятницу.

Она выразила убеждение, что эмбарго на российские газ и нефть окажет значительное влияние на экономику этой страны.

"Ни для кого не секрет, что российская экономика и кремлевский режим сильно зависят от потока, который они получают за сырье и, прежде всего, за энергетические ресурсы - нефть и газ. Поэтому любое уменьшение или исчезновение источника этих средств существенно повлияет на российскую экономику и возможности продолжать финансирование войны", - сказала Шимоните.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что такое эмбарго требует одобрения всех стран Евросоюза, а для этого нужно убедить государства, которые по-прежнему сильно зависят от энергоресурсов России.

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш заявил, что, по его мнению, вводить более жесткие санкции в отношении России нужно было раньше.

"Мы работаем и будем продолжать работать с нашими партнерами для достижения этой цели по изоляции российской экономики, чтобы у них было как можно меньше денег для финансирования безжалостной военной машины", - добавил он.