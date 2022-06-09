Об этом она заявила после дистанционной беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, латвийским и эстонским коллегами Кришьянисом Каринисом и Каей Каллас.
"К сожалению, Россия останется долговременной угрозой безопасности для всего евроатлантического сообщества. Поэтому необходимо, чтобы НАТО безотлагательно приняло необходимые решения по усилению основных сил на восточном фланге Альянса, особенно с учетом географических особенностей", — отметила Шимоните в заявлении правительства в среду.
Страны Балтии и Польша настаивают на том, чтобы на саммите Североатлантического союза в Мадриде было принято решение об увеличении международных батальонов НАТО, развернутых в их странах, до размера бригад.
Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Вильнюс во вторник, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Это подразделение НАТО в Литве возглавляет Германия.
Между тем, на совместной встрече лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Германии была достигнута договоренность о необходимости укрепления обороноспособности во всех странах Балтии.
В беседе с лидером НАТО премьер-министр Литвы подчеркнула, что прочный альянс и прочные трансатлантические отношения остаются важной гарантией безопасности стран Балтии.
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