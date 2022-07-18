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Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что сейчас главная борьба за демократические ценности ведется в Украине.
Премьер Литвы: Россия не успокоится, пока ей не свяжут руки
© AP / Scanpix

Поэтому, по ее словам, необходимо всем сплотиться и защищать политический строй, созданный западной цивилизацией, поскольку имперская Россия не успокоится, пока ей не свяжут руки.

"Нам очень важно сплотиться и вместе бороться не только за сильную Литву, но и за политический порядок, созданный западной цивилизацией, которой угрожающий вызов бросили амбиции имперской России. От того, как международное сообщество, и в первую очередь – демократический мир сумеет оказать сопротивление агрессору, будет зависеть, какой мир мы оставим грядущим поколениям", – сказала в понедельник Шимоните.

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"Вне всякого сомнения, важнейшая борьба за демократические ценности сегодня ведется на поле боя в Украине. От исхода войны в Украине будет зависеть и то, как будет выглядеть будущее Европы и всего свободного мира", – отметила она на заседании Всемирной литовской общины.

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

Премьер акцентировала, что для победы над кремлевским режимом важно оказывать помощь Украине.

"Россия сейчас борется со свободой каждого из нас и не успокоится, пока ее руки не будут надежно скованы. Поэтому мы должны по-прежнему всеми силами поддерживать Украину, не уставать от рутины войны, несмотря на желание, чтобы все это закончилось как можно скорее", – сказала Шимоните и порадовалась, что жители Литвы и литовцы всего мира поддерживают Украину.

"Я искренне рада, что больше половины всех жителей Литвы в той или иной форме активно поддерживают Украину. Я рада, что и литовские общины за границей включились в акции оказания помощи Украине", – заметила премьер.

"Только продолжая последовательно оказывать помощь Украине и ее людям, мы сможем защитить их и наше общее право на свободный выбор будущего", – обобщила премьер.

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