"Страны нашего региона всегда знали, что Россия представляет реальную угрозу, что ей не нужна причина вести себя агрессивно и что в средство геополитического шантажа она может превратить энергетику, поставки продовольствия и что угодно. Знали и то, что уступки России могут помочь достичь временного перемирия, но никогда – устойчивого и справедливого мира", – сказала И.Шимоните, выступая в ходе дискуссии форума "Европа во время войны: помощь Центральной и Восточной Европы Украине".

По словам премьера, с началом военной инвазии в Украину, трансатлантическое единство было одним из неожиданных ударов Владимиру Путину, который рассчитывал на пассивную реакцию Запада, ограничивающуюся решительным осуждением. Но произошло иначе – реакция была быстрой и принципиальной, сказала И.Шимоните, призвав и впредь сохранять единство и ускорять и наращивать помощь Украине.

В ходе двусторонней встречи И.Шимоните и М.Моравецкий обсудили дальнейшую помощь Украине, а также согласились с необходимостью усиливать санкции России и обеспечить эффективное осуществление уже применяемых санкций.

"Литва и Польша останутся прочным тылом Украины до победы Украины и нашей общей победы в этой войне", – сказала И.Шимоните.

Руководители правительств Литвы и Польши обсудили также на встрече актуальные вопросы энергетики и подготовку к предстоящему зимнему сезону, говорится в сообщении для печати.

Ежегодно проходящий в Варшаве форум является одной из важнейших Европейских конференций по вопросам безопасности, наибольшее внимание на которой уделяется общему ответу на вызовы безопасности, уделяя особое внимание Центральной и Восточной Европе.