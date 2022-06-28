"Российская риторика - это то, к чему мы, наверное, более-менее привыкли. Ведь режиму этой страны не нужно много времени, чтобы найти повод для угрожающей риторики", – сказала премьер.

Она прокомментировала и кибератаки, связанные с Россией, которые привели к сбоям в работе некоторых госучреждений и компаний на этой неделе.

По словам Шимоните, предпринимают все меры, чтобы исправить все недочеты.

"Работа ведется 24/7, недочеты устраняют, если их находят. Учреждения работают интенсивно", – сказала она, отметив, что и кибератаки со стороны России - не новость для Литвы.

"Это не первая кибератака. За время с начала вторжения России в Украину в феврале, мы уже видели эти атаки: они были и против Украины, и против некоторых других стран, включая и некоторые литовские ведомства. Позже интенсивность атак снизилась, но была активная деятельность по поиску брешей в информационных системах", – сказала Шимоните.