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Премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что резких возражений против отключения российских банков от международной системы межбанковских расчетов SWIFT не осталось.
Премьер Литвы: резких возражений против отключения России от SWIFT не осталось
© AFP / Scanpix

Когда может быть принято решение, она пока не сказала.

"Наша цель, чтобы решение было принято как можно скорее, но назвать конкретную дату я не могу. Из того, что я осторожно слышу, кажется, что резких возражений уже не осталось", - сказала Шимоните на пресс-конференции в субботу.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис в пятницу сказал BNS, что решения об отключении России от SFIWT могут быть приняты на следующей неделе.

После отключения России от SWIFT большинство финансовых операций с этой страной станет невозможно.

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