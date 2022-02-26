Премьер Литвы: резких возражений против отключения России от SWIFT не осталось

Когда может быть принято решение, она пока не сказала.
"Наша цель, чтобы решение было принято как можно скорее, но назвать конкретную дату я не могу. Из того, что я осторожно слышу, кажется, что резких возражений уже не осталось", - сказала Шимоните на пресс-конференции в субботу.
Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис в пятницу сказал BNS, что решения об отключении России от SFIWT могут быть приняты на следующей неделе.
После отключения России от SWIFT большинство финансовых операций с этой страной станет невозможно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине: СБУ сообщила о возможной провокации с химвеществами в Донецке Зеленский утром обратился к украинцам
26 февраля российская армия продолжает атаковать...
Правительство Литвы закрыло воздушное пространство для российских самолетов
Правительств Литвы 26 февраля закрыло воздушное...
Министр обороны Литвы: желающие присоединиться к украинским силам должны получить необходимые разрешения
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что...
Россияне требуют от своих властей прекратить агрессию в отношении Украины
Российские врачи, учителя, художники, артисты и другие...
Премьер-министр Литвы предупреждает о провокациях: это намеренные действия и абсолютная ложь
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу на...