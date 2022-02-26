Премьер Литвы: резких возражений против отключения России от SWIFT не осталось

Когда может быть принято решение, она пока не сказала.

"Наша цель, чтобы решение было принято как можно скорее, но назвать конкретную дату я не могу. Из того, что я осторожно слышу, кажется, что резких возражений уже не осталось", - сказала Шимоните на пресс-конференции в субботу.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис в пятницу сказал BNS, что решения об отключении России от SFIWT могут быть приняты на следующей неделе.

После отключения России от SWIFT большинство финансовых операций с этой страной станет невозможно.