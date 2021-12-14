aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение о дальнейшей работе правительства и своей работы на посту премьера объявит вечером, а прокомментирует его в среду.

"Сегодня тяжелый день, много голосований в парламенте, поэтому дайте завершить этот рабочий день. Наверное, Раса Якилайтене вас информировала, что решение будет объявлено сегодня вечером, а комментарии будут завтра после заседания правительства", – сказала Шимоните.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что не исключает отставки всего правительства из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Консерваторы предлагают Павилёнису покинуть пост главы Комитета по иностранным делам (9)

Правящие консерваторы предлагают председателю...

Премьер-министр: изменения к договору с "Беларуськалием" должна была утверждать комиссия (30)

Изменения к соглашению между находящейся в...

Премьер-министр Литвы не исключает отставки всего правительства (128)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник...

Глава МИД Литвы: мое решение является серьезным (38)

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел...

TOP новостей

С поста уходит председатель правления "ЛЖД" Мантас Бартушка

Правление "Литовских железных дорог" (" ЛЖД ) заседало с...

Вильнюсцев призывают не выходить из дома: тротуары превратились в катки (19)

Жители Вильнюса , возвращавшиеся после работы домой,...

Премьер Литвы: решение будет объявлено вечером (105)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Наказание ждет с первого раза: работающие в "тени" не должны получать страховку (47)

Лица, работающие в "тени", должны сами за себя платить...

Президент о возможной отставке правительства: предлагаю перед принятием решения хорошо подумать (87)

Президент Литвы Гитанас Науседа 14 декабря во время...