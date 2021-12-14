"Сегодня тяжелый день, много голосований в парламенте, поэтому дайте завершить этот рабочий день. Наверное, Раса Якилайтене вас информировала, что решение будет объявлено сегодня вечером, а комментарии будут завтра после заседания правительства", – сказала Шимоните.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что не исключает отставки всего правительства из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия".