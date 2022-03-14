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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечает, что реакция российских олигархов говорит об эффективности западных санкций, однако их нужно продолжать ужесточать.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Она сказала это на совместной пресс-конференции премьеров Литвы, Польши и Украины в Варшаве в то время, как кремлевские войска продолжают вторжение в соседнее государство.

"По российским олигархам мы видим, что санкции болезненны и они действуют. Раньше мы слышали дискуссии, что санкции, возможно, не очень эффективное оружие. Я бы осмелилась сказать, что у нас никогда не было настоящих санкций и они появляются только сейчас", - сказала в понедельник глава правительства Литвы.

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"Очень жаль, что так поздно, потому что за это украинцам приходится платить слишком высокую цену. Все воздействие санкций проявится только в долгосрочной перспективе, но нам следует и сейчас их ужесточать и расширять, чтобы война обходилась России как можно дороже", - добавила Шимоните.

По словам премьер-министра, санкции должны затронуть не только Россию, но и Беларусь, которая "сдала в аренду свою землю для этого презренного вторжения в Украину".

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