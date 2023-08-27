Премьер Литвы: Путин, скорее всего, продолжит стратегию изнуряющей войны

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнуряющая война, длительное истощение", – сказала премьер на фестивале дискуссий "Именно!"

Она отметила, что с помощью этой стратегии будут пытаться отрицательно повлиять на темпы и масштабы оказания помощи Украине.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заметила Шимоните.