27 августа 2023 г. 07:57

Премьер Литвы: Путин, скорее всего, продолжит стратегию изнуряющей войны

 
ELTA
Иртауте Гутаускайте
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что глава России Владимир Путин по-прежнему будет истощать Украину, чтобы война утомила помогающие Украине страны.

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнуряющая война, длительное истощение", – сказала премьер на фестивале дискуссий "Именно!"

Она отметила, что с помощью этой стратегии будут пытаться отрицательно повлиять на темпы и масштабы оказания помощи Украине.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заметила Шимоните.

Напомним, что Украина в июне этого года начала контрнаступление. На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью AFP, что украинские воины освободят все оккупированные территории страны.

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