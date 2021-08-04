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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за то, что происходит в Беларуси, отвечают власти данной страны. Так она прокомментировала сообщения минского режима о смерти иракца в приграничном районе.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

Глава правительства Литвы также заявила, что у нее нет информации о "каких-либо эксцессах" на литовско-белорусской границе.

"Мне ничего не известно о каких-либо эксцессах, которые произошли на границе Литвы или на границе Литвы и Беларуси. За то, что происходит в Беларуси, отвечают власти Беларуси", - заявила премьер в среду после заседания правительства.

Она добавила, что ранее минский режим распространял разные лживые истории, чтобы скомпрометировать должностных лиц Литвы.

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"Мы прекрасно знаем истории, которые уже не раз использовались в пропагандистских войнах, мы знаем историю о распятом мальчике в Украине и все остальные лживые новости, которые в таких ситуациях использовались. Думаю, что это то, чего можно было ожидать, так как такую ложь мы слышали и раньше - о беременных женщинах, которых кто-то избивал телескопическими дубинками, и обо всех других похожих обвинениях в адрес наших пограничников", - отметила премьер.

"Я хочу подчеркнуть, что должностные лица Литвы, исполняя свои обязанности, соблюдают свои и государственные обязательства, а за то, кто и где был найден на территории Беларуси, власть Беларуси отвечает сама", - добавила она.

Погранкомитет Беларуси в среду сообщил, что на границе, в окрестностях населенного пункта Бенякони, скончался гражданин Ирака. Представитель комитет Антон Бычковский заявил, что пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался.

Литовские пограничники заявили, что не получили информации о происшествии от коллег из Беларуси, и узнали от этом из прессы.

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