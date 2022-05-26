Об этом она заявила в интервью порталу Delfi в среду, комментируя зашедшие в тупик переговоры Европейского Союза (ЕС) по шестому пакету санкций против России и заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что Украина должна отдать часть территории России.

"Если Запад снова наступит на те же грабли, эти грабли снова отскочат по физиономии, и это точно не будет концом этой истории", — сказала премьер.

По ее словам, некоторые политики считают, что ситуацию в Украине можно решить вне поля боя.

"Эти вещи настораживают, но пока я смотрю на это как на wishful thinking (выдача желаемого за действительное -BNS) у отдельных европейских политиков – неизвестно откуда берущееся представление о том, что как-то эту ситуацию можно разрешить вне поля боя", — сказала Шимоните.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о шестом пакете санкций в отношении России, развязавшей войну против Украины. Новые санкции будут включать запрет на импорт российской нефти. Но переговоры зашли в тупик из-за возражений Венгрии, которая заявляет, что страна не поддержит эмбарго по причине чрезмерной зависимости от этих российских ресурсов.