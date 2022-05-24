"Мы чувствуем и видим, что кремлевская пропаганда пытается построить нарратив, что, вот, смотрите, Запад ввел много разных санкций, и поэтому западные страны переживают много экономических вызовов, - нам важно здесь не попасться на крючок пропаганды", - сказала премьер журналистам в Сейме во вторник.
"Вполне понятно, что это программируется: программируется давление и попытка уклониться от дальнейших санкций, и, может быть, и эти как-то остановить и смягчить. Потому что стоит денег война, стоит денег вторжение, которое началось три месяца назад, и это главная причина", - добавила глава правительства.
В настоящее время Евросоюз ведет переговоры о шестом пакете санкций в отношении России, ведущей войну против Украины. Новые санкции будут включать запрет на импорт российской нефти, но переговоры зашли в тупик из-за возражений Венгрии, которая заявляет, что страна не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.
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