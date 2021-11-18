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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что потакание Минску только поощрит нечестное поведение режима.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом она заявила в среду после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Требуется единая позиция ЕС, чтобы оказать давление на А. Лукашенко, чтобы он остановил миграционные потоки и позволил международным гуманитарным организациям работать в Беларуси. Потакание диктатору лишь поощрит нечестное поведение", - написал премьер в Twitter.

И. Шимоните и глава Еврокомиссии общались после того, как в среду канцлер Германии Ангела Меркель провела вторую беседу с Александром Лукашенко.

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