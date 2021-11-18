Об этом она заявила в среду после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Требуется единая позиция ЕС, чтобы оказать давление на А. Лукашенко, чтобы он остановил миграционные потоки и позволил международным гуманитарным организациям работать в Беларуси. Потакание диктатору лишь поощрит нечестное поведение", - написал премьер в Twitter.
И. Шимоните и глава Еврокомиссии общались после того, как в среду канцлер Германии Ангела Меркель провела вторую беседу с Александром Лукашенко.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Школы и поликлиники не успевают заключить новые договоры, придется дороже платить за электричество (14)
По данным Центральной закупочной организации ( CPO LT ),...
Кубилюс рассказал о реальном содержании беседы Лукашенко и Меркель: это может привести к еще большему кризису (30)
Европарламентарий Андрюс Кубилюс сказал, что до него...
"Delfi. Главное": удалось ли Лукашенко и Путину переиграть ЕС, шантажируя мигрантами? Участники эфира: Франак Вячорка, Федор Крашенинников, Нериюс Малюкявичюс (16)
Мигранты , проведшие почти 10 дней на...
Администрация президента Литвы: беседы Меркель с Лукашенко - не диалог, а управление кризисом (67)
В среду администрация литовского президента заявила,...
Глава МИД Литвы: переговоры с Лукашенко ведутся, и это – опасный путь "О звонках Меркель мы узнали от соседей, это досадно" (34)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...