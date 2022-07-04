Премьер Литвы примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Швейцарии

В Лугано также запланированы двусторонние встречи премьера с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном, премьер-министром Чехии Петром Фиалой, президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил Департамент коммуникации правительства.
Организуемая Швейцарией и Украиной Конференция по восстановлению Украины в Лугано является продолжением формата Конференции по вопросам реформ в Украине, которая впервые состоялась в Лондоне в 2017 году. В 2021 году Конференция по вопросам реформ в Украине прошла в Вильнюсе.
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