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В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в швейцарском городе Лугано и на которой будет обсуждаться помощь Украине для достижения скорейшего восстановления и ликвидации последствий российской войны, связывая процесс восстановления страны с программой украинских реформ.
Премьер Литвы примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Швейцарии
© DELFI / Karolina Pansevič

В Лугано также запланированы двусторонние встречи премьера с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном, премьер-министром Чехии Петром Фиалой, президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил Департамент коммуникации правительства.

Организуемая Швейцарией и Украиной Конференция по восстановлению Украины в Лугано является продолжением формата Конференции по вопросам реформ в Украине, которая впервые состоялась в Лондоне в 2017 году. В 2021 году Конференция по вопросам реформ в Украине прошла в Вильнюсе.

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