Премьер Литвы примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Швейцарии

В Лугано также запланированы двусторонние встречи премьера с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном, премьер-министром Чехии Петром Фиалой, президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил Департамент коммуникации правительства.

Организуемая Швейцарией и Украиной Конференция по восстановлению Украины в Лугано является продолжением формата Конференции по вопросам реформ в Украине, которая впервые состоялась в Лондоне в 2017 году. В 2021 году Конференция по вопросам реформ в Украине прошла в Вильнюсе.