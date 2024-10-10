2024.10.10 10:45

Премьер Литвы: при рассмотрении проекта бюджета на следующий год простора для фантазии нет

 
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что госбюджет на следующий год уже „в основном составлен“ поскольку в проект перенесена большая часть заранее согласованных решений, таких как индексация пенсий, рост заработной платы в сфере образования, финансирование обороны или рост минимальной месячной зарплаты (ММЗ). По ее словам, ожидаемое увеличение доходов уже распределено по решениям, запланированным на 2025 год.

„Не нужно будет биться головой о стену, потому что бюджет следующего года (...) в основном составлен. Существуют четкие обязательства и они в значительной степени переходят из тех решений, которые уже были приняты или которые считаются сами собой разумеющимися, такие, как индексация пенсий, (...) повышение заработной платы в сфере образования, один из этапов которого начался 1 сентября (…), это суммы, достигающие почти 400 млн евро“, - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.

„Финансирование обороны, минимальная зарплата, по которой было принято решение, каких-либо дискреционных мер, где можно было бы проявить большую выдумку, не очень много. По текущим прогнозам Минфина, увеличение доходов, которое будет обеспечиваться за счет экономического роста, в основном уже распределяется на решения, которые приняты ранее или те, которые необходимо реализовать в полном объеме в 2025 году“, - отметила она.

И. Шимоните заверила, что в проекте бюджета мало места для изменений, и он будет принят, несмотря на выборы в Сейм, его должно будет одобрить другое правящее большинство.

„Здесь нет простора для фантазии и политиканства. Какие-то мелочи по пути всегда решаются, новые обязательства по законам перед учреждениями или что-то еще, но это небольшие цифры. Большие цифры в бюджете всегда одни и те же – это социальное обеспечение, образование и здравоохранение“, - сказала премьер.

Внесение проекта госбюджета на 2025 год в Сейме запланировано на 17 октября.

В бюджете 2024 года было предусмотрено, что доходы государства составят 16,98 млрд евро, расходы – 20,61 млрд евро. Согласно принятому проекту, долг госсектора в этом году должен был составить 39,9 проц. (38,9 проц. без учета влияния баланса ЕС и накоплений), дефицит – 3 проц. (2,5 проц. без учета временных мер). В 2025 году планируется, что долг достигнет 43,1 проц., а дефицит – 2,5 проц.

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