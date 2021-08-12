"Это для меня совершенно неприемлемо. И это, я надеюсь, неприемлемо для всего свободного демократического общества, которое ценит СМИ и их вклад в создание такого общества", – говорится в обнародованном в четверг комментарии премьера.
"Я категорически высказываюсь против любых действий, которые направлены против свободы мысли и слова, я уверена, что правоохранительные органы страны дадут адекватную оценку действиям участников митинга и в будущем такие выпады не повторятся", – отметила И. Шимоните.
Во время перешедшего в беспорядки митинга возле Сейма во вторник журналистов толкали, закрывали камеры, портили рабочее оборудование, оскорбляли, в том числе и нецензурными словами.
СМИ Литвы осудили применение физического и эмоционального насилия против журналистов, работавших на освещении протестов возле Сейма во вторник, которые переросли в беспорядки.
"Выпады против представителей СМИ – это стремление запугать общество, поставить под угрозу его безопасность, общественный порядок. Это подлежит осуждению и должно быть остановлено, потому что деятельность участников беспорядков не является образцом гражданственности и свободы слова", – говорится в заявлении СМИ.
"Мы осуждаем применение как физического, так и эмоционального насилия против журналистов. Просим полицию обратить внимание на безопасность журналистов, так как их работа в демократическом государстве очень важна. Только так общество может увидеть происходящие процессы, получить профессиональные, не искаженные новости. Однако СМИ Литвы не остановятся и будут работать, потому что мы работаем на благо государства, на благо общества, которое понимает ответственность за государство", – отмечается в нем.
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