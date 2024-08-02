2024.08.02 16:37

Премьер Литвы представила президенту измененный состав Кабмина: есть новые министры

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните представила на утверждение президента Гитанаса Науседы проект указа о формировании правительства. В новый состав не вошел министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас – его предлагается заменить нынешним главой Комитета Сейма по экономике Казисом Старкявичюсом. Также не будет и министра здравоохранения Арунаса Дулькиса. Его должность предлагается нынешнему заместителю министра Ауримасу Печкаускасу.

Премьер-министр: у меня нет претензий ни к одному из уходящих министров

Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, у нее нет претензий к завершающим свою работу министрам – ни к министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу, ни к министру здравоохранения Арунасу Дулькису. Однако политик отмечает, что решения были приняты для достижения конструктивности в работе Кабмина.

„Единственная причина, по которой я решила организовать этот брифинг, заключается в том, чтобы не произошло так, как уже произошло однажды, когда подобные решения обрастают некими теориями заговора или какими-то, возможно, обвинениями в адрес политиков, которых эти решения касаются „ – заявила И. Шимоните журналистам в правительстве в пятницу днем.

„У меня действительно нет претензий ни к одному из министров, которые уйдут с постов в правительстве, если президент подпишет указ, ни относительно прозрачности, ни относительно иных моментов. Просто такое решение было принято по нашему обоюдному согласию, чтобы добиться конструктивной работы правительства“, – пояснила она.

Ранее И. Шимоните подчеркнула, что изменения в составе Кабмина должны быть аргументированы. Политик заверила, что их главная цель – поддержание конструктивной работы правительства.

Офис президента и ранее дал понять, что среди членов правительства наибольшее сомнение вызывает будущее министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса в кабинете министров. В последние недели критике подвергся и министр здравоохранения Арунас Дулькис. Однако сам президент публично конкретных имен не назвал.

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