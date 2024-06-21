Премьер Литвы представила кандидатуры на должности министра образования и министра соцзащиты

„И Радвиле, и Витаутас являются членами и активными участниками той политической команды, которая реализовала изменения этого срока. Нисколько не сомневаюсь, что они оба с честью завершат запланированную на этот срок работу, поскольку обладают необходимым политическим опытом, а также способностью и желанием дискутировать с общественностью в этих областях“, – цитируется И. Шимоните в пресс-релизе.

„В Министерстве образования, науки и спорта самым главным, несомненно, будет подготовка к следующему учебному году с учетом, в том числе, положительного опыта и ошибок, накопленных в 2023-2024 гг., и дальнейшая реализация Национального соглашения по образованию. В сфере Министерства социальной защиты и труда абсолютно большая часть законодательного плана на этот срок одобрено или будет одобрена в ближайшее время, поэтому необходимо будет сосредоточиться на бесперебойной практической реализации“, – указывает премьер-министр.