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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник представила в Сейме постановление о продлении чрезвычайного положения (ЧП) до середины декабря, и одной из причин назвала возможность использования резервных средств для приема украинских военных беженцев.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

Согласно проекту постановления правительства, предлагается ввести чрезвычайное положение до 24 часов 16 декабря не на всей территории страны, как в настоящее время, а на границе с Беларусью и Россией, а также закрыть границу для граждан России.

"Предложение правительства заключается в продлении чрезвычайного положения, но есть изменения по сравнению с действующим порядком. Предлагается установить его действие на приграничных территориях, а также на пограничных пунктах пропуска, которые связаны (и сейчас) с дополнительным контролем для граждан России, въезжающих в Европейский Союз по шенгенским визам", - заявила премьер во вторник в Сейме.

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"Предлагаемые меры - это использование государственного резерва для приема военных беженцев, которых в настоящее время в Литве около 60 тысяч, усиление охраны государственной границы и, в соответствии с соглашением с другими странами Балтии и Польшей, специальный досмотр граждан России, направляющихся в ЕС через внешнюю границу", - сказала глава правительства.

На вопросы парламентариев о том, не становится ли нормой почти годичное чрезвычайное положение, глава правительства ответила, что ситуация в стране далека от нормы.

"Использование резерва связано с очень специфическими потребностями, этими конкретными потребностями являются бегущие от войны в Украине, и это не нормальная ситуация - это 60 тыс. человек, приехавших за достаточно короткий срок, и мы не знаем, когда они смогут вернуться домой, нам нужно позаботиться о них, нужны средства", - сказала глава правительства.

Сейм планирует проголосовать за представленное постановление позднее во вторник, а за его принятие - во второй половине дня. В настоящее время чрезвычайное положение действует до 15 сентября включительно.

Чрезвычайное положение больше не будет действовать на всей территории страны, как сейчас, а только на границе с Россией и Беларусью и в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории пограничного участка, т.е. в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Также, если Литва, Латвия, Эстония и Польша договорятся не впускать граждан России, их въезд в страну будет ограничен с 16 сентября.

Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечить, чтобы на территорию страны через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) въезжали только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям.

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