Об этом она сказала 16 марта на заседании в парламенте, подчеркнув, что говорит, как политик, депутат, а не как глава правительства.

"Сложившаяся ситуация более чем печальная. Нельзя винить только ГИК, я не осмелюсь утверждать, что полученные решения суда настолько ясные и своевременные, что в данной ситуации можно было бы принять какие-то иные решения. Ведь если человек наказан за деятельность, которую совершал, занимая какой-то пост, а потом как-то интерпретировать, можно ли ему занимать тот пост или нет, – для меня это какой-то образец высшего юридического пилотажа, но у меня и не было случая до конца рассмотреть эти решения", – сказала Шимоните.

По ее словам, сейчас любые решения будут вызывать недоверие.

"Я знаю, что поданы жалобы в суды. Может, самым простым решением было бы организовать там выборы мэров заново, но это мое личное мнение, я не уполномочена принимать решения", – прибавила политик.

Напомним, что после того как Паневежский окружной суд уточнил свое решение по делу Дали Штраупайте о злоупотреблении служебным положением и указал, что она не может занимать пост мэра, 9 марта ГИК снял ее кандидатуру с выборов мэра Висагинского района, на которых она уже прошла во второй тур. Правда, 13 марта Апелляционный суд Паневежского округа указал, что Штраупайте может занимать пост мэра. В тот же день, на основании решения суда, ГИК вернул Штраупайте на выборы.

В похожую ситуацию попал и кандидат в мэры Аникщяйского района Кястутис Тубис. В феврале Паневежский окружной суд признал его виновным в торговле влиянием и запретил 4 года работать на госслужбе. ГИК 7 марта снял его с участия в выборах (он также прошел во второй тур). Главный административный суд Литвы отменил решение Паневежского окружного суда, ГИК вернул Тубиса на выборы.