aA
В связи с резким ростом цен на топливо на заправках правительство пока не предложит снизить акциз на топливо, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Большую часть цены за литр (топлива — BNS) по-прежнему составляет цена на нефть. Вы видите, как растут цены на нефть, они также растут из-за неопределенной ситуации на рынке нефти, потому что неясно, попадет ли под санкции российская нефть, выйдут ли на рынок другие поставщики нефти", — сказала Шимоните на пресс-конференции в среду.

"Поэтому, пока есть неопределенность, все дискреционные меры правительства, такие как снижение акцизных сборов, мне очень жаль, но осядут в карманах из цепочки поставок. Правительство пока не будет выдвигать таких предложений", - добавила премьер.

Статьи по теме:
Представитель АЗС предложил способы снижения цен: недостаточно смотреть на стоимость нефти  (8)
Цены на заправках шокируют: горючее стоит больше 1,8 евро за литр  (130)

Некоторые представители сетей АЗС призывают власти снизить акцизы на топливо.

"Мы смотрим как на зрители на театр, что происходит в мире, но можем сделать пару шагов в нашем дворе и это топливо подешевеет (...) Давайте уменьшим этот акциз, потому что деньги все равно приходят в бюджет. Давайте поможем людям хоть как-то жить", — заявил в среду радиостанции LRT председатель совета Союза автозаправщиков Литвы Каролис Стасюкинас.

В Литве в настоящее время к топливу применяется стандартная ставка НДС в размере 21%, кроме того в отношении бензина без свинца применяется акциз в размере 466 евро за 1000 литров, а для бензина со свинцом - 579,24 евро, акциз на дизтопливо достигает 372 евро за 1 тыс. литров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Renata Valatkienė

Kaip turėtų elgtis darbdaviai tokiose kritinėse situacijose: svarbu ne tik nuraminti darbuotojus

Delfi Plius Sniego pilys

Kaip iki karo atrodė Londone gyvenančių rusų oligarchų turtai: reikalaudavo „auksinių“ pašto kodų savo namams

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Pradėjai investuoti, o ką daryti toliau? Pradedančiųjų klaidos ir baubai

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Skerdynės darbininkų rojuje: žiauriausiai sovietų istorijoje numalšintas protestas buvo slepiamas daugybę metų

Delfi Plius Arūnas Marcinkevičius

Ekspertas apie alkoholizmą: pamirškit „kodavimus“, yra kitų labai veiksmingų priemonių

Статьи по теме:

Президент США объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля

Американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты...

TOP новостей

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. Минобороны РФ впервые признало, что в Украину отправляли солдат-срочников

Война в Украине продолжается уже две недели. Бомбежки...

Президент Литвы: из-за решений России могут быть проблемы с поставками электроэнергии

Президент Литвы Гитанас Науседа в эксклюзивном...

Около посольства России в Вильнюсе установлены таблички с новым названием улицы

Около посольства России в Вильнюсе установлены...

Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев

Вторую неделю продолжается война России с Украиной. По...

Мэр Вильнюса: мы уже готовимся к наплыву беженцев не только из Украины, но и из Беларуси и России

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...