"Состоялось обсуждение проекта поправок к закону о международных санкциях, который все еще находится на стадии подготовки", - сказала Шимоните журналистам после заседания правительства.
Закон о проведении в жизнь экономических и других международных санкций в Литве принят в 2004 году.
В середине декабря премьер выразила сомнение, что в Сейм будет внесен подготовленный Министерством транспорта проект закона, который сделает невозможным транзит удобрений "Беларуськалия" или других белорусских товаров через Литву.
По словам Шимоните, в договоре ЕС есть определенные ограничения, что государства могут делать и чего не могут.
Минтранспорта в декабре зарегистрировало проект Закона о применении и проведении в жизнь необходимых для национальной безопасности экономических и других санкций в отношении Беларуси.
Министр транспорта Марюс Скуодис раньше говорил, что с принятием закона у правительства будет четкое правовое основания для принятия любых решений, необходимых для национальной безопасности.
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