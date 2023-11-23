Премьер Литвы поздравила военных с Днем армии: желаю вам твердости в защите мира и Родины

В поздравлении премьер подчеркнула, что по случаю 105-летия восстановления Литовской армии, необходимо помнить о важных победах, одержанных для страны на пройденном ею пути.
"Отмечая День Литовской армии, мы имеем прекрасную возможность вспомнить не только о выигранных битвах и важных победах, определивших развитие нашего государства, но и почтить принесенные огромные жертвы. Свобода и независимость Литвы – это не подарок, их завоевали смелые и верные Родине люди", - говорится в поздравлении премьер-министра.
Среди прочего И. Шимоните также отметила, что в сегодняшнем геополитическом контексте, когда совсем рядом идет война и Литва окружена непредсказуемыми соседями, необходимо продолжать укреплять боеготовность армии.
"Уже второй год мы испытываем боль, вызванную жестокой войной России против независимой Украины. Нам пришлось убедиться, что нас окружают соседи, не признающие демократию, права человека и свободный мировой порядок. Поэтому в этот период, полный геополитических вызовов, профессионализм, боеготовность и сосредоточенность Вооруженных сил Литвы для защиты страны важны как никогда.
Очевидно, что нынешняя Литовская армия – современный и надежный защитник государства, верный союзник по НАТО. Патриотизм и решимость служить своей стране всегда были и будут силой, непобедимой для любого врага", - подчеркнула премьер.