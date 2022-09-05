"Примите мои самые теплые поздравления с назначением на пост премьер-министра СК. Для Литвы большая честь называть СК своим близким другом и стратегическим партнером", — говорится в опубликованном в понедельник поздравлении премьер-министра.
Шимоните отмечает, что высоко ценит вклад СК в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО и "исключительное лидерство в поддержке Украины в борьбе с жесткой российской агрессией".
"Поскольку Украина продолжает героически бороться за свою свободу и мировой порядок безопасности, наше единство и совместная поддержка являются необходимыми условиями для того, чтобы противостоять и остановить российскую агрессию и не дать мировому сообществу привыкнуть к пламени войны в Европе", — приведены слова Шимоните в опубликованном правительством поздравлении.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также поздравил в Твиттере Трасс с ее новыми обязанностями. Он написал, что было приятно работать с ней в Министерстве иностранных дел для мобилизации поддержки Украины и что он надеется на еще более глубокое сотрудничество в будущем.
"Литва готова встретить вас!" - пишет Ландсбергис.
Результаты голосования правящей Консервативной партии Великобритании показывают, что новым премьер-министром станет министр иностранных дел Трасс, сообщила в понедельник британская телекомпания BBC.
Трасс сменит Бориса Джонсона у руля Консервативной партии и правительства во вторник, взяв на себя руководство страной, которая борется с углубляющимся кризисом стоимости жизни.
Трасс станет третьей женщиной-премьер-министром Великобритании после Терезы Мэй и Маргарет Тэтчер.
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