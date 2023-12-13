Премьер Литвы поздравила нового главу правительства Польши

"Сегодня мы можем по праву гордиться тем, что Литву и Польшу связывают не только близкое соседство, общий исторический опыт, определивший тесные связи между народами наших стран, но и одни и те же ценности, общие идеалы свободы и демократии. Опыт истории неоднократно показывал, что свобода наших народов взаимосвязана. Поэтому я убеждена, что общие цели и сегодняшние чрезвычайно большие вызовы еще больше сблизят наши народы, и мы будем твердо поддерживать друг друга в ЕС, НАТО и других международных форматах", - говорится в поздравлении премьер-министра И. Шимоните.
Литву и Польшу связывает интенсивное двустороннее сотрудничество в различных областях, общим интересом обеих стран является безопасность региона и еще более прочные взаимные связи.
"Надеюсь, что с вашим правительством мы продолжим и завершим такие важные проекты, как синхронизация электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы и Rail Baltica, а также продолжим взаимное сотрудничество по всем важных для нас вопросам", - говорится в поздравительном письме.
Премьер И. Шимоните также отметила особую важность поддержки Украины.
"Я не сомневаюсь в нашем единстве в последовательной и твердой поддержке Украины. Перед лицом шокирующей и жестокой войны России против Украины, как никогда важно, чтобы наши страны, а также все страны ЕС и НАТО сосредоточились на поддержке героических усилий Украины по защите не только своей независимости и территориальной целостности, но и безопасности Европы и ценностей всего демократического мира. Наша последовательная позиция в усилении санкций против России и Беларуси важна для того, чтобы показать, что Европа не поддастся шантажу агрессора", - сказала глава правительства.