2024.09.12 14:57

Премьер Литвы: поврежденное российское судно с селитрой на борту не будет допущено в Клайпедский порт

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Премьер-министр Ингрида Шимоните
Премьер-министр Ингрида Шимоните
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что груз в 20 тыс. тонн аммиачно-нитратных удобрений из России не будет допущен в Клайпедский порт.

„Груз не будет допущен в порт“, - сказала И. Шимоните во время правительственного часа в Сейме в четверг.

Так она ответила на вопрос депутата Лигиты Гирскене, почему Клайпедский порт рассматривает возможность допуска судна и его груза.

„Вчера вы, наверное, видели в публичном пространстве, что к администрации Клайпедского порта обратилось российское судно, которое перевозит 20 тыс. тонн аммиачной селитры, ему требуется ремонт. И они хотят пришвартоваться в Клайпедском порту. Администрация Клайпедского порта начала рассматривать просьбу. Экипаж хочет выгрузить всю эту селитру, а затем отправиться в док для ремонта корабля. Разве мы не можем сказать нет?“ - спросила парламентарий во время правительственного часа.

В среду портал Delfi сообщил, что поврежденное судно, перевозящее 20 тыс. тонн аммиачно-нитратных удобрений из России, возможно, отправится в Литву. Корабль под мальтийским флагом в настоящее время пришвартован у берегов Норвегии.

Глава дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас заявил, что решение о допуске судна в порт будет принято в ближайшее время.

Хотя нитрат аммония используется в качестве удобрения, он также является взрывчатым веществом, взрывчатка на базе которого используется для сноса старых зданий или в военных целях.

Огромный запас аммиачной селитры стал причиной взрыва в Бейруте в августе 2020 года, в результате чего погибли по меньшей мере 218 человек и были ранены еще 7 тыс.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии