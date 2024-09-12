Премьер Литвы: поврежденное российское судно с селитрой на борту не будет допущено в Клайпедский порт

„Груз не будет допущен в порт“, - сказала И. Шимоните во время правительственного часа в Сейме в четверг.
Так она ответила на вопрос депутата Лигиты Гирскене, почему Клайпедский порт рассматривает возможность допуска судна и его груза.
„Вчера вы, наверное, видели в публичном пространстве, что к администрации Клайпедского порта обратилось российское судно, которое перевозит 20 тыс. тонн аммиачной селитры, ему требуется ремонт. И они хотят пришвартоваться в Клайпедском порту. Администрация Клайпедского порта начала рассматривать просьбу. Экипаж хочет выгрузить всю эту селитру, а затем отправиться в док для ремонта корабля. Разве мы не можем сказать нет?“ - спросила парламентарий во время правительственного часа.
В среду портал Delfi сообщил, что поврежденное судно, перевозящее 20 тыс. тонн аммиачно-нитратных удобрений из России, возможно, отправится в Литву. Корабль под мальтийским флагом в настоящее время пришвартован у берегов Норвегии.
Глава дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас заявил, что решение о допуске судна в порт будет принято в ближайшее время.
Хотя нитрат аммония используется в качестве удобрения, он также является взрывчатым веществом, взрывчатка на базе которого используется для сноса старых зданий или в военных целях.
Огромный запас аммиачной селитры стал причиной взрыва в Бейруте в августе 2020 года, в результате чего погибли по меньшей мере 218 человек и были ранены еще 7 тыс.