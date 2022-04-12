Премьер Литвы потрясена увиденным в Украине: "триумфальная арка" русского мира – руины, истерзанные люди

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните вернулась из Украины. Она признала, что увиденное ее потрясло, а картины в местностях, которые посетил "русский мир" - это руины, истерзанные люди и пепелище.

"То, что я видела, наверное, ни в какое сравнение не идет с тем ужасом, увиденным люди, которые первыми попали в возвращенные города. Я уже не говорю о тех людях, которые были в городе, когда Россия захватывала эти территории", – сказала Шимоните.

По ее словам, в Бородянке уже многое привели в порядок, расчистили улицы, но окружение все еще свидетельствует о пережитом ужасе.

"Когда я говорила со спасателями и военными, видела, как из подвала одного дома выносили тела, их обнаружили во время спасательных работ", – рассказала Шимоните.

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Премьер рассказала и о многоквартирном доме, в центре которого зияла дыра от разорвавшейся бомбы, а над ней – повисли два этажа.

"Так выглядит "триумфальная арка" русского мира. Это пепелище и истерзанные, обиженные люди. Эмоционально видеть такое очень тяжело, но я прекрасно понимаю, что увиденное мною - малая толика того, kąчто видели первые вошедшие в город люди и очень ничтожная часть того, что пережили сами жители", – признала она.

В ответ на сообщение о том, что Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие, Шимоните обратила внимание на то, что для проверки такой информации нужны условия, которые оккупанты часто не соблюдают.

"Все, что связано с Мариуполем, очень сложно, поскольку не соблюдаются даже те соглашения, о которых договорились", – заметила глава правительства.

По ее словам, международное сообщество будет требовать возможности расследования этих сообщений, но это практически невозможно, надежды на это немного.

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