Премьер Литвы после встречи с Блинкеном: в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего

"В Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего. Если не останется Украины, то основанный на свободе, демократии и правилах международный мир окажется под невиданной угрозой", - приведены в сообщении правительства слова Шимоните.

Премьер Литвы подчеркнула, что имеется немало доказательств того, что российские военные в Украине наносят удары по мирным жителям, жилым домам, гражданской инфраструктуре.

Как говорится в сообщении, во время беседы подчеркивалась важность всесторонней помощи Украине, возможности создания гуманитарных коридоров. Обсуждалась ситуация на восточном фланге НАТО, изменившаяся структура региональной безопасности. Премьер поблагодарила США за лидерство и решения, которые повышают безопасность стран Балтии.

Шимоните с Блинкеном также обсудили давление Китая на Литву и поблагодарила США за поддержку Литвы в связи с ситуацией с Тайванем и включение в дело Евросоюз-Китай во Всемирной торговой организации.