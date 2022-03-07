Премьер Литвы после встречи с Блинкеном: в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего

"В Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего. Если не останется Украины, то основанный на свободе, демократии и правилах международный мир окажется под невиданной угрозой", - приведены в сообщении правительства слова Шимоните.
Премьер Литвы подчеркнула, что имеется немало доказательств того, что российские военные в Украине наносят удары по мирным жителям, жилым домам, гражданской инфраструктуре.
Как говорится в сообщении, во время беседы подчеркивалась важность всесторонней помощи Украине, возможности создания гуманитарных коридоров. Обсуждалась ситуация на восточном фланге НАТО, изменившаяся структура региональной безопасности. Премьер поблагодарила США за лидерство и решения, которые повышают безопасность стран Балтии.
Шимоните с Блинкеном также обсудили давление Китая на Литву и поблагодарила США за поддержку Литвы в связи с ситуацией с Тайванем и включение в дело Евросоюз-Китай во Всемирной торговой организации.
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