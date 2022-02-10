"Мы увеличиваем число военных инструкторов в стране и обеспечиваем Украину дополнительным вооружением и оборудованием. (...) В Украину в ближайшие дни поступят ПЗРК Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украина никогда ими не воспользовалась", - сказала премьер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Она также подчеркнула, что Литва возобновляет у себя реабилитационные услуги для украинских военных.

Помощь предоставляется после того, как передачу ПЗРК американского производство разрешило правительство США.

Литва также передает специальным вооруженным силам Украины переносные термовизоры.

В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что помощь Литвы "важна и своевременна".

Ingrida Šimonytė © DELFI / Josvydas Elinskas

Шимоните также сказала, что в этом месяце в Киеве работает специальная правительственная миссия, которая выясняет, как Литва могла расширить помощь Украине - как в двустороннем формате, так и в формате ЕС.

"Можете рассчитывать на твердую и нерушимую поддержку Литвы - сейчас и всегда", - сказала она.

По словам премьера, в последние десять лет Украина защищает не только свое право на демократическое направление страны, не только суверенитет, но и обеспечивает "безопасность и порядок в Европе".

"Миропорядок, при котором несколько сильных мира сего в темных дворцах делят сферы влияния на основании тайных соглашений, уже давно в прошлом и должен кануть в забвение", - сказала Шимоните.

Россия сконцентрировала на границе с Украиной и в Беларуси более 100 тыс. военнослужащих и военную технику. Запад опасается вероятного вторжения в Украину, хотя Москва это отрицает.