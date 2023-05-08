Как указывается в пресс-релизе, премьер-министр вспомнила жертв войны, масштаб Холокоста и гибели невинных граждан.

"Вторая мировая война унесла миллионы жизней, и до сих пор трудно осознать масштабы и последствия ужасающего Холокоста. Продолжение этой войны также потребовало ужасных жертв – многие участники Борьбы за свободы были убиты, тысячи жителей Литвы и других стран, оккупированных Советским Союзом, были депортированы. Однако сопротивление, принявшее другие формы, существовало все годы оккупации и привело нас к 11 марта", - сказала премьер-министр И. Шимоните.

По словам премьер-министра, жертвы Второй мировой войны обязывают нас сегодня приложить все усилия, чтобы жестокая агрессия России против Украины была скорейшим образом обуздана и в этой стране, и в Европе воцарился мир. Свобода Украины – это свобода всего демократического мира.

"Необходимо добиваться, чтобы организаторы и исполнители этой войны, все те, кто совершил и продолжает совершать чудовищные преступления в Украине, получили возмездие и свой судный день, руководствуясь принципами международного права", - подчеркнула глава правительства.