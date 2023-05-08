aA
В понедельник, в День памяти жертв Второй мировой войны, от имени премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните были возложены цветы к Панеряйскому мемориалу и к памятнику деятелю украинского национального движения, писателю Тарасу Шевченко, сообщает правительство.
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90
© LRV nuotr.

Как указывается в пресс-релизе, премьер-министр вспомнила жертв войны, масштаб Холокоста и гибели невинных граждан.

"Вторая мировая война унесла миллионы жизней, и до сих пор трудно осознать масштабы и последствия ужасающего Холокоста. Продолжение этой войны также потребовало ужасных жертв – многие участники Борьбы за свободы были убиты, тысячи жителей Литвы и других стран, оккупированных Советским Союзом, были депортированы. Однако сопротивление, принявшее другие формы, существовало все годы оккупации и привело нас к 11 марта", - сказала премьер-министр И. Шимоните.

Статьи по теме:
Зеленский предложил установить 8 мая Днём победы над нацизмом
Эфир Delfi: День памяти и победы во Второй мировой, контрнаступление, "рашизм", коронация Карла III

По словам премьер-министра, жертвы Второй мировой войны обязывают нас сегодня приложить все усилия, чтобы жестокая агрессия России против Украины была скорейшим образом обуздана и в этой стране, и в Европе воцарился мир. Свобода Украины – это свобода всего демократического мира.

"Необходимо добиваться, чтобы организаторы и исполнители этой войны, все те, кто совершил и продолжает совершать чудовищные преступления в Украине, получили возмездие и свой судный день, руководствуясь принципами международного права", - подчеркнула глава правительства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Gintarė Skaistė

Минфин Литвы представил усовершенствованную налоговую систему

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте 8 мая...

Георгиевские ленты конфискуют: 9 мая на кладбищах будет дежурить полиция

9 мая, в целях обеспечения общественного порядка,...

Лето придет раньше: у синоптиков есть хорошие новости

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы...

Рекорд: один житель Литвы должен заплатить налоговой инспекции 3,4 млн. евро

Жители Литвы в этом году примерно заполняли...

Рынок аренды жилья в Литве ждут перемены: отмена бизнес-удостоверений и льгот

Минфин Литвы представил пакет поправок к налоговой...