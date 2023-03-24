"Сегодня меня беспокоит усталость. Не усталость украинских солдат, сражающихся под градом пуль, а усталость западного общества. Меня беспокоят призывы к поиску компромисса или быстрому псевдомиру. Мы, политики, должны неустанно разъяснять народам наших стран, что, к сожалению, легких путей к миру нет", - сказала премьер-министр и призвала своих коллег сосредоточиться, сохранять твердость, решительно принимать все возможные меры и не уставать бороться за прекращение бесконечных войн России раз и навсегда.

Премьер-министр также отметила, что в настоящее время НАТО следует уделять больше внимания и сил своей восточной части, т.е. странам Балтии, граничащим с Россией, которая в настоящее время представляет самую большую прямую угрозу Европе и всему Альянсу, а также Беларуси, практически ставшей ее частью.

"Во время войны постепенных изменений недостаточно. Инвентаризационных собраний недостаточно", - сказала она, добавив, что необходимы амбициозные шаги, чтобы больше инвестировать в укрепление сдерживания и передовой обороны.

В своем выступлении И. Шимоните также упомянула о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и надежде, что именно здесь будут приняты прогрессивные решения, которые помогут предотвратить российскую агрессию и вернуть чувство безопасности странам НАТО, а вопрос о членстве Украины в Альянсе приобретет конкретность.

"НАТО – это защита наших общих ценностей. Мы всегда будем на стороне свободы, демократии и правового государства, - сказала премьер-министр в конце своей приветственной речи на Балтийской военной конференции. – Хочу выразить уважение Украине, которая сейчас отстаивает свободу всех нас, и пожелать, чтобы после Вильнюсского саммита мы могли со спокойным сердцем сказать, что у нас хватило мужества взять на себя ответственность, принять необходимые решения, чтобы оставить лучший мир следующему поколению, не перекладывая наши проблемы на его плечи".

В этом году Балтийскую военную конференцию организуют Министерство охраны края и Военная академия им. генерала Йонаса Жямайтиса совместно со всемирно известным американским аналитическим центром "The Atlantic Council". Впервые конференция в Литве была организована в 2019 г.

Балтийская военная конференция 2023 является одним из мероприятий по подготовке к историческому событию – саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Организатор встречи, Литва, стремится включить в повестку вопросы военной и политической поддержки Украины, увеличения финансирования европейской обороны и укрепления потенциала обороны и сдерживания НАТО.

В сообщении напоминают, что на саммит прибудут главы 30 стран-членов НАТО. За два дня столицу посетят 3 000 высокопоставленных гостей и до 2 000 журналистов и представителей неправительственных организаций, в город прибудут 45-50 делегаций высокого уровня.