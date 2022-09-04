Премьер Литвы: плечом к плечу мы выстоим перед энергетическими вызовами, которые ожидают этой зимой

"В ближайшее время мы, наверное, будем много говорить о том, какой будет грядущая зима, как мы подготовились, какие ресурсы у нас есть, какие проблемы мы будем решать, но в то же время это еще и период, когда мы начали готовить сани к лету", — сказала И. Шимоните.

"Сложно представить, какого размера сани потребуются в этом году, но в то же время это также возможность сделать еще один шаг в направлении энергетической устойчивости, экологичности и устойчивости нашей страны. Я думаю, что плечом к плечу мы, без всяких сомнений, выстоим в борьбе с вызовами, цель которых - уничтожить всю Европу", - добавил премьер-министр.

Премьер-министр заявила, что муниципалитетам и городу важно сохранять свою уникальность, но "в то же время не бояться меняться, принимать вызовы, которые часто обрушиваются на всех нас одновременно — будь то пандемия, нелегальная миграция, энергетическая война".

Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что на фоне кризисов и чрезвычайных ситуаций важно взаимное сотрудничество между самоуправлениями и правительством.

"Правительство подготовило модель антикризисного управления, и сейчас она обсуждается в Сейме. Это означает, что муниципалитеты будут еще более вовлечены и будет еще более тесное сотрудничество в этом процессе", - сказала она.