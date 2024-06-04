Премьер Литвы планирует в ближайшее время представить кандидатуру нового министра образования

"Я не планирую долго ждать – может быть, на этой неделе, может быть, на следующей неделе (я выдвину свою кандидатуру)", - заявила И. Шимоните журналистам в Сейме после встречи с руководителем страны во вторник утром.

"Мяч по-прежнему в моих руках, потому что, как известно, официальной подачи нет. Когда будет официальное внесение, тогда мяч будет в руках Офиса президента", - сказала она.

Премьер не уточнила, кто является потенциальным кандидатом на пост министра образования.

"Без комментариев. Когда человека представят, его представят и дадут ответы на все вопросы. Не пытайтесь вытянуть из меня имя, которое я не готова раскрыть", - сказала она.