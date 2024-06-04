Премьер Литвы планирует в ближайшее время представить кандидатуру нового министра образования

"Я не планирую долго ждать – может быть, на этой неделе, может быть, на следующей неделе (я выдвину свою кандидатуру)", - заявила И. Шимоните журналистам в Сейме после встречи с руководителем страны во вторник утром.
"Мяч по-прежнему в моих руках, потому что, как известно, официальной подачи нет. Когда будет официальное внесение, тогда мяч будет в руках Офиса президента", - сказала она.
Премьер не уточнила, кто является потенциальным кандидатом на пост министра образования.
"Без комментариев. Когда человека представят, его представят и дадут ответы на все вопросы. Не пытайтесь вытянуть из меня имя, которое я не готова раскрыть", - сказала она.
Как сообщалось ранее, Гинтаутас Якштас подал в отставку с поста министра образования, науки и спорта из-за недовольства промежуточными проверками одиннадцатиклассников.
Временно возглавлять министерство назначена министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Обсуждалось возвращение полномочий правительства, но подробности разговора премьер не раскрыла
В ходе встречи, состоявшейся во вторник утром, И. Шимоните и Г. Науседа также обсудили процедуру возвращения полномочий правительства, которое предстоит в июле. На вопрос, слышала ли она от президента какие-то конкретные имена министров, И. Шимоните не раскрыла подробностей разговора.
"Мы обсуждали процесс возвращения полномочий правительства – я скажу это в более общем плане", - сказала И. Шимоните.
"Поскольку встреча носила рабочий характер, я не хотела бы комментировать детали", - добавила она.
Г. Науседа придерживается позиции, что следует критически пересмотреть состав завершающего свой срок правительства. Глава страны намекнул, что у него есть конкретные фамилии министров, которые, по его мнению, могут быть заменены после того, как правительство вернет свои полномочия.
Однако правящие и премьер-министр критически относятся к таким намерениям президента. По мнению правых, решения по работе министров должны приниматься главой правительства. Кроме того, отмечают они, вызывают сомнения призывы сменить министров, когда до окончания срока полномочий правительства и Сейма осталось несколько месяцев.
Согласно закону, правительство возвращает свои полномочия после избрания президента.
Полномочия считаются возвращенными с момента подачи премьер-министром письменного заявления главе государства. В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.