2024.06.04 12:45

Премьер Литвы планирует в ближайшее время представить кандидатуру нового министра образования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что в ближайшее время представит кандидатуру нового министра образования, науки и спорта президенту Гитанасу Науседе. Глава правительства намерена сделать это на этой или следующей неделе.

"Я не планирую долго ждать – может быть, на этой неделе, может быть, на следующей неделе (я выдвину свою кандидатуру)", - заявила И. Шимоните журналистам в Сейме после встречи с руководителем страны во вторник утром.

"Мяч по-прежнему в моих руках, потому что, как известно, официальной подачи нет. Когда будет официальное внесение, тогда мяч будет в руках Офиса президента", - сказала она.

Премьер не уточнила, кто является потенциальным кандидатом на пост министра образования.

"Без комментариев. Когда человека представят, его представят и дадут ответы на все вопросы. Не пытайтесь вытянуть из меня имя, которое я не готова раскрыть", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Гинтаутас Якштас подал в отставку с поста министра образования, науки и спорта из-за недовольства промежуточными проверками одиннадцатиклассников.

Временно возглавлять министерство назначена министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Обсуждалось возвращение полномочий правительства, но подробности разговора премьер не раскрыла

В ходе встречи, состоявшейся во вторник утром, И. Шимоните и Г. Науседа также обсудили процедуру возвращения полномочий правительства, которое предстоит в июле. На вопрос, слышала ли она от президента какие-то конкретные имена министров, И. Шимоните не раскрыла подробностей разговора.

"Мы обсуждали процесс возвращения полномочий правительства – я скажу это в более общем плане", - сказала И. Шимоните.

"Поскольку встреча носила рабочий характер, я не хотела бы комментировать детали", - добавила она.

Г. Науседа придерживается позиции, что следует критически пересмотреть состав завершающего свой срок правительства. Глава страны намекнул, что у него есть конкретные фамилии министров, которые, по его мнению, могут быть заменены после того, как правительство вернет свои полномочия.

Однако правящие и премьер-министр критически относятся к таким намерениям президента. По мнению правых, решения по работе министров должны приниматься главой правительства. Кроме того, отмечают они, вызывают сомнения призывы сменить министров, когда до окончания срока полномочий правительства и Сейма осталось несколько месяцев.

Согласно закону, правительство возвращает свои полномочия после избрания президента.

Полномочия считаются возвращенными с момента подачи премьер-министром письменного заявления главе государства. В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии