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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг посетит с официальным визитом Украину.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как говорится в пресс-релизе правительства, основная цель визита – выразить поддержку Украине и ее населению со стороны Литвы на фоне напряжения по поводу возможной военной эскалации, вызванной скоплением крупных вооруженных сил России у границ Украины и в Беларуси.

"Вы можете рассчитывать на сильную и непоколебимую поддержку Литвы — сейчас и всегда. Стратегическое партнерство и настоящая дружба между Украиной и Литвой неоднократно подтверждались не только на словах, но и на деле", — заявила премьер-министр накануне визита.

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Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, который вместе с премьером едет в Киев, заявил, что Украина — это лишь инструмент для усиления российской мощи и переговоров.

"Известно, что Кремль хочет поработить или парализовать Украину, но по мере эскалации ситуации Россия пытается решать другие политические интересы, связанные с ситуаций в сфере безопасности по всей Европе, в первую очередь касающиеся расширения НАТО и сохранения своих сфер влияния", — сказал он.

В ходе встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком будет обсуждаться ситуация в области безопасности, поддержка Литвой Украины, отношения с ЕС и НАТО, важность проводимых Украиной реформ.

В первый день визита глава правительства Литвы возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, к мемориалам жертв Голодомора, Майдана и войны на Востоке Украины.

Также запланирована встреча с литовскими военными, участвующими в литовской военно-учебной миссии в Украине.

В пятницу запланирован визит главы литовского правительства в Луганскую область.

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