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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что перед тем как принимать конкретные меры против инфляции, нужно получить экономические прогнозы, чтобы выяснилось, какую задолженность может взять на себя государство. Премьер отметила, что аргументы будто расходы можно смело повышать, поскольку из-за инфляции вырастут и поступления в бюджет, необоснованны.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Важно видеть, какими будут макроэкономические прогнозы в связи с доходами и соответственно, какой дополнительный уровень задолженности мы можем взять на себя. Поскольку тут есть много раздающих сверхдоходы бюджета, какие-то излишки. Никакого сверхдохода у бюджета нет. Бюджет дефицитный", – сказала в четверг премьер.

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Она обратила внимание на то, что большие поступления в бюджет могут быть временной тенденцией.

"То, что есть превышение по двухмесячному плану, это, конечно, хорошо, но поскольку конъюнктура экономики из-за войны и по другим причинам, скорее всего, изменится в отрицательную сторону, я осмелюсь сомневаться в том, что доходы бюджета будут больше, чем планируется до самого конца года. Поэтому надо провести детальные оценки", – сказала она.

По словам Шимоните, перед принятием мер против инфляции надо не только дождаться экономических прогнозов, но и следить за ценами на нефть. Однако она заверила, что если будут соответствующие сценарии развития экономики, то соответствующие решения будут приняты.

"Я думаю, что меры могут быть разными. И те, что связаны с доходами людей, и те, что связаны с компенсациями, и те, что связаны с регулированием цен там, где государство это может регулировать", – сказала Шимоните.

Напомним, что 17 марта парламент будет решать вопрос повышения расходов на оборону - дополнительно на 298 млн. евро.

Кроме того, парламент на весенней сессии рассмотрит введение 0 НДС на отопление и горячую воду (это обойдется бюджету в 23,3 млн. евро).

Президент Гитанас Науседа также представил проекты законов по амортизации инфляции. Он предложил увеличить ННМ с 460 до 510 евро и выплатить одноразовые пособия в размере 100 людям из самых уязвимых групп. В четверг парламент одобрил только повышение ННМ.

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