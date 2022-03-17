"Важно видеть, какими будут макроэкономические прогнозы в связи с доходами и соответственно, какой дополнительный уровень задолженности мы можем взять на себя. Поскольку тут есть много раздающих сверхдоходы бюджета, какие-то излишки. Никакого сверхдохода у бюджета нет. Бюджет дефицитный", – сказала в четверг премьер.

Она обратила внимание на то, что большие поступления в бюджет могут быть временной тенденцией.

"То, что есть превышение по двухмесячному плану, это, конечно, хорошо, но поскольку конъюнктура экономики из-за войны и по другим причинам, скорее всего, изменится в отрицательную сторону, я осмелюсь сомневаться в том, что доходы бюджета будут больше, чем планируется до самого конца года. Поэтому надо провести детальные оценки", – сказала она.

По словам Шимоните, перед принятием мер против инфляции надо не только дождаться экономических прогнозов, но и следить за ценами на нефть. Однако она заверила, что если будут соответствующие сценарии развития экономики, то соответствующие решения будут приняты.

"Я думаю, что меры могут быть разными. И те, что связаны с доходами людей, и те, что связаны с компенсациями, и те, что связаны с регулированием цен там, где государство это может регулировать", – сказала Шимоните.

Напомним, что 17 марта парламент будет решать вопрос повышения расходов на оборону - дополнительно на 298 млн. евро.

Кроме того, парламент на весенней сессии рассмотрит введение 0 НДС на отопление и горячую воду (это обойдется бюджету в 23,3 млн. евро).

Президент Гитанас Науседа также представил проекты законов по амортизации инфляции. Он предложил увеличить ННМ с 460 до 510 евро и выплатить одноразовые пособия в размере 100 людям из самых уязвимых групп. В четверг парламент одобрил только повышение ННМ.