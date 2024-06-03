Премьер Литвы обсудила вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности с канцлером Германии

Как сообщил Департамент коммуникаций правительства, после дискуссии И. Шимоните и О. Шольц обсудили темы поддержки Украины, безопасности в регионе и двустороннего сотрудничества Литвы и Германии.
Сообщается, что в ходе встречи премьер отметила, что Украина остро нуждается в поддержке, которая помогла бы не только противостоять, но и победить агрессора.
На встрече также обсуждались актуальные вопросы Евросоюза, подготовка к размещению немецкой бригады в Литве и другие вопросы двусторонних отношений.
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