Премьер Литвы обсудила вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности с канцлером Германии

Как сообщил Департамент коммуникаций правительства, после дискуссии И. Шимоните и О. Шольц обсудили темы поддержки Украины, безопасности в регионе и двустороннего сотрудничества Литвы и Германии.

Сообщается, что в ходе встречи премьер отметила, что Украина остро нуждается в поддержке, которая помогла бы не только противостоять, но и победить агрессора.