"Рост интенсивности торгово-экономических отношений между Литвой и США открывает широкие возможности как для обеих стран, так и для представителей бизнеса. Поскольку западные демократии сталкиваются с растущими вызовами со стороны авторитарных режимов, в том числе с незаконными методами экономического давления, для наших стран важно обмениваться информацией, расширять и углублять двустороннее экономическое сотрудничество", — цитируются в пресс-релизе слова премьер-министра.

"Особый приоритет должен быть отдан странам с близкой правовой системой, которые защищают право собственности и ценят свободу слова", — сказала она.

В ходе встречи обсуждались возможности развития инвестиционно-деловых отношений США и сотрудничества с американским EXIM Bank.

Отношения Литвы и Китая ухудшились после того, как Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня под названием острова. Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как "представительство Тайваня". Пекин усматривает в этом попытки острова действовать как независимое государство.

В ноябре прошлого года Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до поверенного в делах. По мере развития дипломатического конфликта литовские предприниматели сообщали о различных ограничениях торговли с Китаем. Политики страны назвали это необъявленными санкциями.

В связи с этим на прошлой неделе Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Премьер-министр также обсудила с заместителем госсекретаря США ситуацию с безопасностью в Европе. Шимоните подчеркнула, что дестабилизирующие действия России и концентрация войск в Беларуси, а также на границах Украины заставляют союзников быть еще более сплоченными и едиными.

Поскольку Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тыс. военных, а также военную технику, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе.