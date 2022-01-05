Как в среду сообщила пресс-служба правительства, председатель ЕК положительно оценила действия Литвы по передаче вакцин другим странам, где их еще не хватает, также обсудили важность бустерной дозы в борьбе с пандемией.
"С председателем Еврокомиссии обсудили, что ЕС может ускорить вакцинацию за пределами ЕС, мы не будем в безопасности, пока не будут в безопасности соседи ЕС и другие страны, чьи правительства не имели возможности приобрести достаточно вакцин", - заявила Шимоните.
В сообщении пресс-службы говорится, что также были затронуты действия Литвы в ответ на гибридную атаку режима Александра Лукашенко. Премьер поблагодарила ЕК и другие ведомства ЕС за общую работу в решении проблемы нелегальных мигрантов, в организации их возвращения и за общие усилия по усилению и контроля за внешней границей ЕС.
У. фон дер Ляйнен и И. Шимоните обсудили и возможный международный отклик на торговые ограничения, которые Китай применяет к Литве.
Стороны договорились, что ЕК и официальные лица Литвы продолжат согласовывать свои действия в решении данных вопросов.
Китай в последнее время выражает протесты из-за расширения связей Литвы с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.
В Литву в этом году попали более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.
По данным Департамента статистики, Литва уже пожертвовала третьим странам более 1 млн доз вакцин от коронавируса.
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