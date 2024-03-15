Премьер Литвы обсудила с канцлером Германии вопросы немецкой бригады и поддержки Украины

"Мы благодарны Германию за решение разместить в Литве бригаду, укрепляющую безопасность всего альянса НАТО, за ее долгосрочный вклад в безопасность Литвы и нашего региона. Это очень важное лидерство на фоне существующих геополитических вызовов", - сказала на встрече премьер-министр, отметив, что Литва обеспечит все необходимые условия для солдат немецкой бригады и их семей.

Как сообщает правительство, на встрече И. Шимоните подчеркнула важность поддержки Запада, необходимой для победы Украины. Она подчеркнула, что запугивание со стороны России не должно остановить решимость поддерживать Украину.

С О. Шольцем премьер-министр также обсудила необходимость укрепления оборонной промышленности в странах ЕС, поскольку Россия остается долгосрочной угрозой безопасности, и другие актуальные вопросы.