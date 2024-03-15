Премьер Литвы обсудила с канцлером Германии вопросы немецкой бригады и поддержки Украины

"Мы благодарны Германию за решение разместить в Литве бригаду, укрепляющую безопасность всего альянса НАТО, за ее долгосрочный вклад в безопасность Литвы и нашего региона. Это очень важное лидерство на фоне существующих геополитических вызовов", - сказала на встрече премьер-министр, отметив, что Литва обеспечит все необходимые условия для солдат немецкой бригады и их семей.
Как сообщает правительство, на встрече И. Шимоните подчеркнула важность поддержки Запада, необходимой для победы Украины. Она подчеркнула, что запугивание со стороны России не должно остановить решимость поддерживать Украину.
С О. Шольцем премьер-министр также обсудила необходимость укрепления оборонной промышленности в странах ЕС, поскольку Россия остается долгосрочной угрозой безопасности, и другие актуальные вопросы.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном О. Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
После долгих обсуждений в декабре прошлого года министры обороны стран подписали план действий по развертыванию бригады. Берлин отправит в Литву 122-й бронетанковый батальон, дислоцированный в Оберфихтахе на юге Германии, и 203-й танковый батальон, дислоцированный в Аугустдорфе на западе Германии.
Всего предполагается перебросить около 5 тыс. солдат и гражданских. Они будут базироваться в Руднинкай и Рукле, некоторые из них также будут жить в Каунасе и Вильнюсе.
Планируется, что первые подразделения и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в этом году, а основная часть бригады будет переброшена к 2026 году.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.