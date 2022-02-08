"Стягиваемые Россией вооруженные силы представляют угрозу для безопасности не только Украины, но и Европы. Особенно неспокойно в связи с беспрецедентной концентрацией российских войск на территории Беларуси", - сказала премьер для правительственного сообщения.
"В таких обстоятельствах очень важно увеличение присутствия сил партнеров по НАТО в Литве, последовательное усиление элементов противовоздушной обороны и быстрого подкрепления, предоставление дополнительных боеприпасов, регулярные военные учения союзников в странах Балтии, играющие значительную роль сдерживания", - сказала она.
Шимоните поблагодарила Соединенное Королевство за поддержку во время кризиса с нелегальной миграцией, а также за твердую позицию и вклад в европейскую безопасность, лидерство в условиях российской агрессии против Украины, практическую поддержку усилению восточного фланга НАТО и солидарность с Литвой в связи с экономическим давлением Китая.
Во время визита в Лондон премьер еще встретится с секретарем по обороне Соединенного Королевства Беном Уоллесом.
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