Премьер Литвы об унификации ограничений для белорусов и россиян: необходима более глубокая дискуссия

"Я думаю, что требуется более глубокое обсуждение того, какую проблему мы пытаемся решить. Потому что это не только вопрос загруженности учреждений, (...) есть также вопросы более широкого контекста", - на вернувшийся в Сейм вопрос об унификации ограничительных мер для граждан России и Беларуси отреагировала премьер.

По ее словам, при обсуждении унификации санкций против россиян и белорусов следует учитывать как политические, так и экономические аргументы.

"Прежде всего, это вопрос нашей, как государства, определенной политической позиции по отношению к белорусскому обществу. Учитывая, что до сих пор мы пытались отделить народ Беларуси от белорусского режима – именно поэтому в законе предусмотрены такие положения", - сказала И. Шимоните.