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Режим Александра Лукашенко непрогнозируемый и нужно быть готовыми ко всему, сказала литовский премьер Ингрида Шимоните, комментируя угрозы авторитарного руководителя соседней Беларуси наркотиками и нелегальными мигрантами. "Это непрогнозируемый режим, поэтому от такого режима можно ожидать чего угодно и нужно быть готовыми ко всему", - сказала И. Шимоните на пресс-конференции в среду.
Премьер Литвы об угрозах Лукашенко: это непрогнозируемый режим
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Охрану своей границы мы усиливаем не один год и намерены делать это и в дальнейшем, и в дальнейшем мы будем использовать все средства, чтобы защитить граждан, государство и экономику Литвы", - сказала глава правительства.

Она также отметила, что выступление А. Лукашенко в парламенте явно предназначалось не для зарубежного окружения, а для того, чтобы убедить в легитимности своих действий жителей Беларуси.

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"Комментировать высказывания А. Лукашенко с каких-либо позиция здравого смысла - уже давно не то что бы трудно, но почти невозможно. Это такой же режим, как режим Кремля, который для оправдания своих действий придумает любую, даже самую абсурдную легенду", - сказала премьер.

"Их цель - не убедить вас, их цель - не убедить меня, Евросоюз и международное сообщество, их цель - убеждать свои общества, продолжать их запугивать и создавать тот же нарратив, что вокруг все враги, которые желают этим странам зла", - сказала И. Шимоните.

В среду А. Лукашенко заявил в парламенте своей страны, что "наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали".

"Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить", - сказал А. Лукашенко после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

Свои действия по принуждению к посадке летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair А. Лукашенко назвал законными. Он, в частности, утверждал, что то, что "лайнер принудил к посадке МиГ-29 - абсолютная ложь".

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным, предоставленным BNS Департаментом миграции, у Р. Протасевича была литовская национальная виза, он приехал в Литву на специальном основании для белорусов, а у С. Сапеги был вид на жительство в Литве на основании обучения в стране.

Евросоюз и Канада осудили принудительную посадку самолета в Минске и потребовали освободить Р. Протасевича и С. Сапегу.

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