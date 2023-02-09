"Наши действия уже сейчас должны послать недвусмысленный и предупреждающий сигнал о том, что военные преступления России в Украине, в том числе их первоисточник – преступление агрессии, не останутся без внимания, а их организаторы и исполнители не останутся безнаказанными. Нам также необходимо найти законные способы использования замороженных санкциями российских активов для восстановления Украины. Никто не вернет утраченные жизни или лишенное детство, но агрессор должен возместить ущерб, нанесенный Украине, который увеличивается с каждым днем", - сказала И. Шимоните.

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Глава правительства подчеркнула, что необходимо совместными усилиями продолжать и усиливать давление на Россию и Беларусь санкциями, поскольку неспровоцированная и жестокая война России продолжается. И. Шимоните отметила, что не менее важно максимально блокировать пути обхода санкций, действуя как на национальном уровне, так и с помощью общеевропейских механизмов. Литва положительно оценила бы возможность расширения полномочий Европейской прокуратуры в этом процессе, говорится в сообщении правительства.

Премьер выразила положительную оценку Литвы предложению Еврокомиссии о создании Международного координационного центра для расследования преступления российской агрессии. Литва рассматривает это как первый шаг к созданию Специального трибунала.

На встрече говорилось, что Евроюст – агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, также может сыграть важную роль в содействии расследованию совершенного Россией преступления агрессии.