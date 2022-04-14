aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на Žinių radijаs сказала, что диктатора Владимира Путина нельзя оценивать "с точки зрения западной демократии".
Премьер Литвы об ошибке Запада: нет никакого лица Путина, поэтому нет нужды его беречь
© DELFI / Karolina Pansevič

Она сказала, что "нет никакого лица Путина", поэтому нет нужды его беречь.

"Думают, что Путина можно оценивать с точки зрения западной демократии. То есть думать, что он чем-то похож на нас – ему надо сохранить какое-то лицо, создать какие-то условия для отступления. На самом деле надо терпеливо и последовательно объяснять даже очень уважаемым политикам, которые давно на Западе находятся в политике, что у Путина нет никакого лица. Нет никакой необходимости беречь его.

Статьи по теме:
Украина обвиняет Россию в депортации 700 тысяч человек. Москва называет это эвакуацией, люди рассказывают о фильтрационных лагерях
Работы вдовы с 6 детьми пользуются небывалым успехом: заказы поступают и из Америки

В той стране – как скажет Путин, так и будет. Скажет, что он победил, будет победа, скажет, что не победил, не будет победы. (…) Мы не должны оценивать его по себе, зная, что нам надо участвовать в выборах, у нас есть оппозиция, СМИ, которые нас критикуют, выступают с вопросами. Это ошибка мышления", – сказала Шимоните.

По ее словам, ей очень жаль, что такая ошибка все еще существует.

"Может, это страх столкновения с реальностью", – предположила премьер.

Она прибавила, что мир уже никогда не станет таким, каким был до 24 февраля, когда Россия начала войны в Украине. И все нынешние перемены необратимые.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Военные аналитики: в марте пропаганде РФ мешали хакерские атаки, война

Литовские военные аналитики в марте зафиксировали 374...

Брокер рассказала об украинских семьях, которые ищут жилье

В Литву едут беженцы из Украины , а найти арендуемое...

TOP новостей

Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...

Ukraina

Война в Украине. Россия продолжает наращивать военное присутствие у восточной границы Украины

Война в Украине продолжается почти два месяца. Бои в...

Третья сила. Как украинская территориальная оборона помогает воевать с российской армией

За чуть более два месяца до войны в Украине были созданы...

Витаутас Ландсбергис обратился к руководству ФРГ: оплачивая российский газ, вы платите за путинские танки

Первый руководитель Литвы после восстановления...

Премьер Литвы о 9 мая: хочу, чтобы здравомыслящие люди не давали повода для кремлевской пропаганды

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что и...