Премьер Литвы об ошибке Запада: нет никакого лица Путина, поэтому нет нужды его беречь

Она сказала, что "нет никакого лица Путина", поэтому нет нужды его беречь.
"Думают, что Путина можно оценивать с точки зрения западной демократии. То есть думать, что он чем-то похож на нас – ему надо сохранить какое-то лицо, создать какие-то условия для отступления. На самом деле надо терпеливо и последовательно объяснять даже очень уважаемым политикам, которые давно на Западе находятся в политике, что у Путина нет никакого лица. Нет никакой необходимости беречь его.
В той стране – как скажет Путин, так и будет. Скажет, что он победил, будет победа, скажет, что не победил, не будет победы. (…) Мы не должны оценивать его по себе, зная, что нам надо участвовать в выборах, у нас есть оппозиция, СМИ, которые нас критикуют, выступают с вопросами. Это ошибка мышления", – сказала Шимоните.
По ее словам, ей очень жаль, что такая ошибка все еще существует.
"Может, это страх столкновения с реальностью", – предположила премьер.
Она прибавила, что мир уже никогда не станет таким, каким был до 24 февраля, когда Россия начала войны в Украине. И все нынешние перемены необратимые.
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