Премьер Литвы об обязательной вакцинации для некоторых работников: они ставят под угрозу не только себя, но и других

Она сказала, что подобные решения уже приняты в ряде стран, недавно такое решение было принято в Латвии.

"Они связаны с более высоким риском, и сами ему подвергаются и подвергают клиентов, пациентов, работников системы. Вчера этот вопрос обсудили на Трехстороннем совете. Правительство все согласует и передаст пакет на рассмотрение в парламент. Принять или не принять - это уже воля парламента", – сказала LRT глава правительства.

Вероятно, если такой закон примут, возникнет много вопросов в связи с правом человека не прививаться.

Шимоните еще раз подчеркнула, что обязательная вакцинация будет касаться только отдельных групп, связанных с повышенным риском.

"И профилактический медосмотр - никакая не новость, например, проверка, не болеет ли человек туберкулезом или другими инфекционными заболеваниями - норма и в системе здравоохранения и в системе образования", – сказала Шимоните.

Delfi напоминает, что обязательную вакцинацию от коронавируса в Литве предлагают ввести в сфере ухода, медицины и образования. Если непривитый работник не может работать удаленно, его должны будут отстранить от работы, сказала вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

"Сегодня уровень иммунизации в образовательных учреждениях составляет 90%, может, с сектором образования в некоторых сферах будет проще, кое-кто может работать удаленно, если это невозможно, человека придется отстранить от работы", – сказала она.

По словам вице-министра, работодатели других сфер государственного и частного сектора могли бы принимать решение об обязательной вакцинации.