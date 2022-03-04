Премьер Литвы об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ

aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что действия российских военных по Запорожской АЭС (ЗАЭС) показывают, что для "путинской рати" нет никаких границ.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава правительства также успокаивает жителей Литвы и говорит, что ситуация находится под "пристальным" наблюдением.

"Это просто показывает, что для путинской рати нет, к сожалению, никаких границ и ограничений. Я бы только хотела успокоить жителей Литвы, потому что вижу, что такая информация и такое беспокойство имеют место, так наши ведомства не наблюдают никаких изменений радиационного фона", - сказала Шимоните журналистам в пятницу.

Статьи по теме:
В России блокируют DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook
Великобритания призывает к проведению внеочередного заседания Совбеза ООН

"Ситуация находится под пристальным наблюдением", - добавила она.

Премьер сказала это после встречи с ответственным за внутренний рынок еврокомиссаром Тьерри Бретоном.

По словам главы правительства, обстрел ЗАЭС может предопределить новые санкции для России, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис поднимет этот вопрос в пятницу в Брюсселе.

"Думаю, что это очень важное обстоятельство, которое будет принято во внимание. Сегодня проходит заседание Совета министров иностранных дел (Евросоюза - ред.) в Брюсселе и, вне всякого сомнения, эти вопросы будут дискутироваться, этот вопрос министр Ландсбергис поднимет", - сказала Шимоните.

"Мы очень пристально наблюдаем за этим событием, видим, что, увы, ситуация ухудшается. Мы к этому готовились. Как сказала премьер, к сожалению, эта ситуация затянется, и мы должны готовиться к другим вероятным событиям. Мы должны действовать быстро и уверенно, и уже сейчас думаем, каковы могли бы быть дальнейшие действия", - сказал Бретон.

Украинские службы помощи в пятницу сообщили, что после атаки российских сил на крупнейшую в Европе ЗАЭС на ней возник пожар.

Он был потушен, но Украина утверждает, что станцию контролируют российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в "ядерном терроре" и попытках "повторить" Чернобыльскую катастрофу.

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в пятницу обвинил президента России Владимира Путина в том, что он создает угрозу для всей Европы, а также пообещал добиться созыва в ближайшие часы срочного совещания Совета безопасности ООН.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

Delfi Plius Sniego pilys

Stalino palikuonys: kad senelis buvo tironas, amerikietė anūkė sužinojo mokykloje, o jo proanūkis domisi diktatoriaus sūnaus mirtimi

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Neįstrigti sąstingyje: verslai laužo galvas, kaip priminti apie save neužrūstinant pikto ir įsitempusio kliento

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Psichologė: panikos sėjimas sklinda daugiausia iš Rusijos pusės, todėl nevalgykime to, kuo mus šeria

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vienam ženklui kovą numatomi pokyčiai: tai laikotarpis, kai reikės padaryti teisingus sprendimus

Delfi Plius Ieva Jazavitienė

Kaip tvarkytis asmeninius finansus šiuo nestabiliu metu?

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Ukrainos miestas, kurio Putinas ypatingai nekenčia, tapo pasipriešinimo okupantui pavyzdžiu

Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vienas ženklas vasarį bus populiarumo viršūnėje: į visus klausimus lengvai rasite atsakymus

Статьи по теме:

Зеленский: если Украина падет, следующими будут страны Балтии (68)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг...

Владимир Путин: цели войны в Украине "будут в любом случае достигнуты" (14)

Цели войны, которую развязала Москва , —...

TOP новостей

Gaisras Ukrainos AE Karas Ukrainoje

Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее

Война в Украине продолжается уже девятый день....

Специальный эфир Delfi с участием спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен Прямой эфир

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые...

Премьер Литвы об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Оценка угроз для Литвы: обеспокоенному Западу надо сказать три вещи

Западные страны все больше беспокоятся не только в...

Центр радиационной безопасности Литвы: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет

После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ)...